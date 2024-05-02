Avcılar'da 6 katlı binanın balkonu çöktü: Tahliye kararı verildi

Olayın yaşandığı binada daha önce orta hasar tespiti yapıldığı belirlenince, belediye ekipleri tahliye kararı aldı.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, son katında meydana gelen olayla sarsıldı. Son katta bulunan dairenin balkonu alt kattaki balkona çökerek çevrede paniğe yol açtı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Belediye ekipleri, binanın kolonlarında inceleme yaparken, yapı yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda daha önce orta hasar tespiti yapıldığı öğrenildi. Bu nedenle 36 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Binada oturanların geçici olarak otele yerleştirileceği belirtildi.

Olayın yaşandığı apartmanın karşısında bulunan bir vatandaş, yaşadığı anları şu şekilde aktardı: "Ses duyduk, bina yıkıldı sandık. Biz de hemen aşağıya indik, herhangi bir can kaybı olup olmadığını kontrol ettik. Daha önceden birinci katta bir çökme yaşanmıştı. Bu bina bölgedeki en eski yapıların arasında yer alıyor."