ABD’yi dev hortumlar yerle bir etti. Onlarca ölü var

CBS News’in haberine göre Mississippi'de en az 25 kişi ve Alabama'da bir kişi meydana gelen hortumlardan hayatını kaybetti. Mississippi Acil Durum Ajansı, 1 gün içinde meydana gelen 10'dan fazla hortumun kasabaları yerle bir ettiğini, eyaletteki ölü sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı.

Fırtına binaları yıktı ve elektrik direklerini devirerek kesintilere sebep oldu. Güney eyaletlerinde golf topu büyüklüğünde dolu da yağdığı bildirildi.

Daha çok sayıda insanın, yıkılmış binaların enkazı altında mahsur kaldığı düşünülüyor.

Hortumlar, kırsal kesimdeki bazı kasabalarda büyük yıkıma yol açarken, ağaçlar ve elektrik hatları hasar gördü, onbinlerce kişi elektriksiz kaldı.

Mississippi Valisi Tate Reeves Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif olduğunu söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 20.50 civarında Silver City ve Rolling Fork'ta hortum rapor edildiğini bildirirken, yetkililer hortumun Tchula'nın kuzeybatısına doğru ilerlediğine işaret etti.

Fırtınanın yukarıdan çekilen görüntüleri ise yıkıcı etkisinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Fırtınanın geçtiği yeri adeta enkaz alanına çevirdiği görüldü.