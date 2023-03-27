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ABD, Suriye’de kalmaya devam edecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki askeri tesislerine yönelik saldırılara "hızlı ve cesurca" karşılık verdiğini, Amerikan askerlerinin bölgedeki görevine devam edeceğini belirtti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 06:08
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Beyaz Saray iletişim koordinatörü Kirbyden Suriye açıklaması

ABD, Suriye’de kalmaya devam edecek
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(AA) CBS televizyonunun Face the Nation adlı programa katılan Kirby, “Bu, militan grupların ciddi bir saldırısıydı. Ve Başkan, bununla başa çıkmak için hızlı ve cesurca, önemli ölçüde misilleme yaptı.” dedi.

“Suriye’de binden az askerimiz var ve bunlar büyük ölçüde azalmış olsa da hala etkin ve kritik olan bu ağın (DEAŞ) peşine düşüyor.” diyen Kirby, bu yüzden ABD askerlerinin Suriye’deki görevi başında kalacaklarını, Biden’ın ABD askerlerini Suriye’de tutmaya “kesin kararlı” olduğunu söyledi.

Kirby, İran destekli milis grupların, 23 Mart’ta Irak ve Suriye’deki ABD personeline ve tesislerine düzenlediği saldırılara karşı, Biden’ın gerekli görmesi durumunda ek yanıtların da olasılığından bahsetti.

“Bu hafta burada, ABD’nin halkımızı korumak için her zaman kararlı davranacağını gösterdik.” ifadesini kullanan Koordinatör Kirby, bu mesajın, muhatabına “yüksek sesle ve net bir şekilde” gönderildiğini vurguladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 25 Mart’ta Suriye’nin Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapılmıştı.

SİLAH YERLEŞTİRME KARARI

Sunucunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus ile yaptığı nükleer silah anlaşmasına dair sorusunu John Kirby, “Bunun nereye varacağını izleyip görmemiz gerekecek.” diyerek cevapladı.

Kirby, “Rusya’nın herhangi bir nükleer silah taşıdığına dair herhangi bir işaret görmedik. Açıkçası, nükleer savaşın yapılmaması gerektiği ve hiçbir nükleer savaşın kazanılamayacağı konusunda hemfikiriz.” ifadesini kullandı.

Putin, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıklayarak, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” demişti.

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