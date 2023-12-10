ABD'yi kasırga vurdu: 6 ölü

ABD'de meydana gelen şiddetli kasırgalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken evlerin de büyük hasar aldığı bildirildi.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'yi kasırga vurdu: 6 ölü

ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen kasırga tüm hayatı derinden etkiledi. Arabaları deviren, ağaçları kökünden söken, binalara büyük hasar veren kasırgada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, kuzey Tennessee'deki Montgomery County'nin Clarksville bölgesini vuran kasırganın ardından biri çocuk olmak üzere en az üç kişinin öldüğünü söyledi.

Kasırgadan en çok Clarkesville kenti etkilenirken Belediye Başkanı Cumartesi gecesi olağanüstü hal ilan etti ve akşam 21.00'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Acil durum yönetimi yetkilileri Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 mil uzakta, Nashville'in hemen kuzeyindeki Madison'da üç kişinin daha öldüğünün doğrulandığını söylediler.

Kasırgaların bugün de devam edeceğini belirten yetkililer daha şiddetli rüzgarlar beklediklerini ve halkın daha dikkatli olması gerektiğini duyurdular.

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