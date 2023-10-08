Aboubakar da kurtarmaz. Bu ateşe Çebi dayanmaz

Takımının maçına bile gelemeyen başkan... Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aboubakar da kurtarmaz. Bu ateşe Çebi dayanmaz

Beşiktaş İstanbulspor'la oynuyor. Ama sanki Beşiktaşlı taraftarlarla Ahmet Nur Çebi oynuyor!

Anlaşılan Şenol Güneş'in istifasıyla bitmeyecek bu iş. Ahmet Nur Çebi yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasıyla da.

Beşiktaşlı taraftarlar kararlı. Sanıyorum Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü kongrede yine aday olmak istediğinin yayılması öfkenin devam etmesinin nedeni.

Maçtan önce istifa diye bağırdılar. Maç başlayınca 5 dakika kaleye arkalarını dönerek suskun kaldılar. Sonra yine; "Ahmet Nur Çebi istifa."

Beşiktaşlı taraftarlar tam sahaya yüzlerini çevirdiklerinde öyle bir gol attı ki Aboubakar. Vay vay vay. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla topu ağlarla ağlarla buluşturdu: 1-0.

Bu gol istifa tezahüratlarını bir süreliğine susturdu. Sonra yine devam etti.

Sanki maç umurunda değildi kimsenin. Golden sonra artan tempo düştü. Beşiktaş bol bol pas yaptı. İstanbulspor ise defansta kalabalık kaldı. Golün dışında ilk yarıda sadece 21'de Chamberlain'in golü topu auta atarak kaçırması vardı.

İkinci yarıda da savunmaya öncelik veren bir İstanbulspor izledik. Ama giderek ani ataklar geliştirmeye başladılar. Beşiktaş baskılı oynasa da öyle yavaş çıkıyor ki atağa, onlar gidene kadar çoktaan savunma yerini alıyor.

İki takımda da değişiklikler, cılız pozisyonlar, top çevirmekten kendilerinin bile başı dönen Beşiktaşlı futbolcular.

Bir de son dakikadaki penaltı atışı. Topun başına Cenk geldi. Tribünler Ghezzal diye bağırınca ona bıraktı. Ghezzal topu filelere yolladı ama burada önemli olan şu: Penaltıyı kimin atacağına bile taraftar karar veriyor; düşünün artık.

2-0 bitti maç.

Ne "neden o girdi, bu girmedi"nin önemi var, ne de Burak Yılmaz'ın saha kenarında neler yaptığının.

İstanbulspor bu ligin en zayıf takımı. Belki da böyle bir durumdaki Beşiktaş'ın en büyük şansıydı bu.

Maçı bırakırsak bir kenara... Aslında bunların dışında yaşananlar önemli Beşiktaş'ta.

Bir kulüp başkanı düşününün ki takımının maçına bile gelemiyor.

Anlıyorum ki bir dönem kapanıyor Beşiktaş'ta. Yeni bir sayfa açılacak gibi. Bu açılacak sayfada Ahmet Nur Çebi'nin kalabileceğini sanmıyor.

Çünkü ateş yanmış artık. Taraftarlarla arasında buz dağları oluşmuş! Aboubakar ne kadar müthiş goller atarsa atsın kurtarmaz! Bu sıcağa kar dayanmaz!

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