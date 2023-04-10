Beşiktaş ve cehennemdeki Türkler!

Enteresan bir milletiz!

Başarılı olanı hiç sevmeyiz! Elimizde bir çekiç gezeriz! Hemen başına vurmalıyız çıkanın! Aman çıkmasın; haz etmeyiz.

Çok sevdiğim bir fıkra var. Bir kez daha anlatayım.

Bir Türk ölmüş. Günahları çok adamın. Direkt cehenneme gitmiş! Zebanilere "Beni kazana atmadan önce ortamı bir görebilir miyim?" demiş. Zebaniler de "Yahu adamın son isteği. Nasılsa artık gün yüzü görmeyecek. Bi gezdirelim" karanını vermişler.

Gezerken bir koca kazan görmüş adam, fokur fokur kaynayan. Başında zebaniler! Ellerinde koca koca balyozlar. Kazandan çıkmak isteyenin kafasına indiriyorlarmış.

Sonra bir kazan daha. Bu kez zebani sayısı daha az. Yine aynı uygulama.

Böyle giderken giderken sonunda bir bakmış. O kazanın çevresinde hiç zebani yok!

"Neden" demiş.

Baş zebani; "Ömür kazanlar Avrupalı ülkelerden ölenlerin kazanlarıydı. Bu Türkler'in kazanı. Bunun başında zebaniye gerek yok. Çünkü Türkler kafasını yukarı çıkaranı paçasından aşağıya çekiyorlar zaten" karşılığını vermiş.

Bizimki de onun misali.

Kafanı çıkardın mı, başlıyorlar sallamaya! İlla yukarı çıkaranı da aşağı çekmek var bizim kitabımızda.

Beşiktaş futboluyla gözle görülür bir gelişme içinde. Şenol Güneş'in etkisi ortaya çıktı. Üst üste kazanıyor.

Hemen devreye giriyor bizimkiler. "Vay efendim şöyle, olur mu böyle!"

Son Giresunspor maçı.

Aboubakar neden kırmızı kart görmemiş? Mesele bu!

N'olmuş peki?

Kimine göre Aboubakar Giresunsporlu futbolcuya kafa atmış! Kimine göre de yumruk!

Düşünün. Ne attığına dair ortak bir karar bile yok.

Ben pozisyonu defalarca kaç izledim.

Ne yumruk attığını gördüm, ne de kafa!

Sadece yerde kıvranan, daha sonra da ayağa kalkıp zıpkın gibi koşan bir futbolcu gördüm.

Aboubakar gibi bir adamın kafa ya da yumruk attığında o adam hemen nasıl ayağa kalkar da o şekilde koşabilir; bilemiyorum!

O zaman aklıma şu geliyor.

Beşiktaş yükselişe geçti ya. Vurmak prim getiriyor!

Yeter artık! Bırakın bu işleri. Televizyonlarda reyting yapalım diye saçma sapan konuşmalardan vazgeçin. Ya da ne haliniz varsa görün.

Bu anlattığım sadece Beşiktaş için değil. Diğer kulüplere de oluyor bu tür şeyler. Son örnek olduğu için Beşiktaş'ı anlattım.

Bu tipler yok olmadıkça Türk futbolunun paçasından zebaniler çekmeye devam edecekler; bunu anladım.

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