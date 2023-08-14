Aboubakar'ı bırak Gedson Fernandes'e bak. Beşiktaş'ı kurtardı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Karagümrük-Beşiktaş maçını yazdı...

Aboubakar'ı bırak Gedson Fernandes'e bak. Beşiktaş'ı kurtardı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Bir de soruyorlar "Ligin değeri neden düştü" diye? "Bir zamanlar yayıncı kuruluştan 500 milyon dolar alınırken yıllık, şimdi neden 100 milyon dolara kadar düştü" diye.
Bu görüntüyle nasıl olabilir ki!
Karagümrük Beşiktaş maçından bahsediyorum. Gerçi diğerlerinin de ilk haftada bundan farkı yok ya. Ben bu maça döneyim.
Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. 70 bin kişilik. Tribünde var bin veya bin 500 kişi. Taraftarlar demek ki pek bir şey beklemiyor bu maçtan. Zaten bir futbolcu kardeşimiz bu staddaki bir maçtan sonra demişti; "Bu stadın sadece adı güzel (Atatürk)" diye. Hakikaten de öyle. Maç havası yok. Öyle bir yerde ki stat; İstanbul'da rüzgar bir esiyorsa orada 3 katı esiyor. Zaten ulaşımı da deveye hendek atlatmaktan daha zor. Bu nedenle kimse gitmek istemiyor.
Maç başladığında hemen görüldü. Karagümrük'ün tek hedefi bir puan. Geçen sezonki Karagümrük'ün yerinde yeller esiyor. Salih Dursun'u santrfor oynatmaları enteresandı. Çekildiler kendi sahalarına kalabalık bir şekilde; ilk yarıyı şu atmadan tamamladılar.
Peki Beşiktaş ne yaptı bu yarıda. Hiçbir şey yapamadı. Topu topu 2 kez girebildi ceza alanına, onda da sıfır çekti.
Yalnız ben şurada bir şey belirteyim. Necip nasıl bir performans sergiliyorsa antrenmanlarda Amartey'i bile kesti! Helal olsun yani!
İkinci yarı değişebilir mi her şey diye bekledik umutla.
Sahiden de. Beşiktaş hızlı başladı. Ceza sahasında Aboubakar'ın da düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ama Aboubakar'a da bulaşmış demek ki Olimpiyat Stadı'nın ruhsuzluğu! Her zaman topa sert vuran Aboubakar bu kez yumuşak bir vuruş yaptı. Karagümrük'ün Arjantinli kalecisi Dituro da rahatlıkla kurtardı. Bu penaltı gol olsaydı oyun biraz hareketlenebilirdi sanırım.
Şenol Güneş baktı ki olmuyor, nihayet yeni transferlerden birini oyuna almaya kararverdi. 61'de Muleka'nın yerine Rebiç girdi.
63. dakikada da bu ana kadar olan en önemli pozisyonu yakaladı Beşiktaş. Onda da Onur Bulut'un şutunda kalecinin parmaklarının ucundan seken top direkten döndü.
Hemen peşinden Karagümrük'te Adem Ljajic oyundan alındı. Karagümrük'te bile silik kaldı yani; anlayın artık.
66'da Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu da direkten dönmez mi? Karagümrük kapandıkça kapanıyor, Beşiktaş bastırtıkça bastırıyordu artık.
Ama gelmiyordu gol. Bu kez Şenol hoca 76'da Amir'in yerine Semih oyuna girdi.
Ve 85'te gol geldi. Masuaku ortaladı, Onur indirdi, Gedson Fernandes topu ağlara gönderdi. Bu golle de Beşiktaş öne geçti.
Golden sonra 88'de Şenol Güneş Abobuakar'la Salih'in yerine Amartey'le Onana'yı aldı oyuna. Neden acaba? Mesela Aboubakar neden oyundan alınır? Cevabı ben bilmiyorum. Demek ki hocaların bir bildiği var!
Sonuçta Beşiktay'ı Aboubakar kurtarmadı bu kez. Gedson Fernandes kurtardı. Beşiktaş'a piyangodan 3 puanı kazandırdı.

İlgili Haberler
Beşiktaş Gedson ile kazandı. Lige üç puanla başladı
Beşiktaş Karagümrük'e konuk oluyor. Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11
Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Trabzonspor'dan transfer atağı. İki yeni isim yolda Spor
Trabzonspor'dan transfer atağı. İki yeni isim yolda
Uzmanlara göre yolcu otobüsünün en güvenli koltuğu burası. Pencere kenarı ve ön koltuk sevdalılarına kötü haber Yaşam
Uzmanlara göre yolcu otobüsünün en güvenli koltuğu burası. Pencere kenarı ve ön koltuk sevdalılarına kötü haber
Dini tören sırasında doğum yapmasının ardından kadın olduğu ortaya çıkan Papa Joan'ın öyküsü Dünya
Dini tören sırasında doğum yapmasının ardından kadın olduğu ortaya çıkan Papa Joan'ın öyküsü
Şanlıurfaspor 1. Lig'e iyi başladı Spor
Şanlıurfaspor 1. Lig'e iyi başladı
Milli tekvandoculardan 3 madalya Spor
Milli tekvandoculardan 3 madalya
Salih Dursun'dan hakem Erkan Özdamar'a tepki Spor
Salih Dursun'dan hakem Erkan Özdamar'a tepki
Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması Magazin
Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması