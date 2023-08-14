Aboubakar'ı bırak Gedson Fernandes'e bak. Beşiktaş'ı kurtardı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Bir de soruyorlar "Ligin değeri neden düştü" diye? "Bir zamanlar yayıncı kuruluştan 500 milyon dolar alınırken yıllık, şimdi neden 100 milyon dolara kadar düştü" diye.

Bu görüntüyle nasıl olabilir ki!

Karagümrük Beşiktaş maçından bahsediyorum. Gerçi diğerlerinin de ilk haftada bundan farkı yok ya. Ben bu maça döneyim.

Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. 70 bin kişilik. Tribünde var bin veya bin 500 kişi. Taraftarlar demek ki pek bir şey beklemiyor bu maçtan. Zaten bir futbolcu kardeşimiz bu staddaki bir maçtan sonra demişti; "Bu stadın sadece adı güzel (Atatürk)" diye. Hakikaten de öyle. Maç havası yok. Öyle bir yerde ki stat; İstanbul'da rüzgar bir esiyorsa orada 3 katı esiyor. Zaten ulaşımı da deveye hendek atlatmaktan daha zor. Bu nedenle kimse gitmek istemiyor.

Maç başladığında hemen görüldü. Karagümrük'ün tek hedefi bir puan. Geçen sezonki Karagümrük'ün yerinde yeller esiyor. Salih Dursun'u santrfor oynatmaları enteresandı. Çekildiler kendi sahalarına kalabalık bir şekilde; ilk yarıyı şu atmadan tamamladılar.

Peki Beşiktaş ne yaptı bu yarıda. Hiçbir şey yapamadı. Topu topu 2 kez girebildi ceza alanına, onda da sıfır çekti.

Yalnız ben şurada bir şey belirteyim. Necip nasıl bir performans sergiliyorsa antrenmanlarda Amartey'i bile kesti! Helal olsun yani!

İkinci yarı değişebilir mi her şey diye bekledik umutla.

Sahiden de. Beşiktaş hızlı başladı. Ceza sahasında Aboubakar'ın da düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ama Aboubakar'a da bulaşmış demek ki Olimpiyat Stadı'nın ruhsuzluğu! Her zaman topa sert vuran Aboubakar bu kez yumuşak bir vuruş yaptı. Karagümrük'ün Arjantinli kalecisi Dituro da rahatlıkla kurtardı. Bu penaltı gol olsaydı oyun biraz hareketlenebilirdi sanırım.

Şenol Güneş baktı ki olmuyor, nihayet yeni transferlerden birini oyuna almaya kararverdi. 61'de Muleka'nın yerine Rebiç girdi.

63. dakikada da bu ana kadar olan en önemli pozisyonu yakaladı Beşiktaş. Onda da Onur Bulut'un şutunda kalecinin parmaklarının ucundan seken top direkten döndü.

Hemen peşinden Karagümrük'te Adem Ljajic oyundan alındı. Karagümrük'te bile silik kaldı yani; anlayın artık.

66'da Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu da direkten dönmez mi? Karagümrük kapandıkça kapanıyor, Beşiktaş bastırtıkça bastırıyordu artık.

Ama gelmiyordu gol. Bu kez Şenol hoca 76'da Amir'in yerine Semih oyuna girdi.

Ve 85'te gol geldi. Masuaku ortaladı, Onur indirdi, Gedson Fernandes topu ağlara gönderdi. Bu golle de Beşiktaş öne geçti.

Golden sonra 88'de Şenol Güneş Abobuakar'la Salih'in yerine Amartey'le Onana'yı aldı oyuna. Neden acaba? Mesela Aboubakar neden oyundan alınır? Cevabı ben bilmiyorum. Demek ki hocaların bir bildiği var!

Sonuçta Beşiktay'ı Aboubakar kurtarmadı bu kez. Gedson Fernandes kurtardı. Beşiktaş'a piyangodan 3 puanı kazandırdı.