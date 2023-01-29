Menajeri açıkladı. Aboubakar'ı bakın kimler istemiş

Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Menajer Zahavi, Sabah'ta çıkan demecinde şu ifadeleri kullandı:

"Aboubakar'a İspanya ve İngiltere'den teklifler aldı. Al Nassr'dan ayrılması halinde aklında hep Beşiktaş'a gitmek vardı ve ilk tercihi hep Beşiktaş'tı.

Evine, kalbinin ait olduğu ve kupalar kazandığı kulübe dönmeyi arzuladı. Beşiktaş dışında bir kulüple konuşmadık, temas bile etmedik.

Aboubakar burayı hep evi gibi gördü. Bu transfer için başkan ve sportif direktör her şeyi yaptı."