24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Hainlik olurdu

Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Hainlik olurdu

Aboubakar ayağının tozuyla flaş açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde konuşan Aboubakar, "Fenerbahçe'den teklif aldın mı" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:10
Takip Et

Hainlik olurdu: Aboubakar'dan Fenerbahçe çıkışı

Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Hainlik olurdu
+
Aa
-

Beşiktaş'ın Al-Nassr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı eski golcüsü Vincent Aboubabakar açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu golcü 2020-2021 sezonundaki takımdan ayrılışı ve sözleşmesiyle ilgili net ifadeler kullandı. Aboubakar, kendisine Süper Lig'den gelen teklifleri de açıklarken takım hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Aboubakar şöyle konuştu:

Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Maçlarda hocamız görev verirse oynayabilirim. Bu tamamen hocamızın kararı. İlk şampiyonluğu ve Avrupa'da aldığımız başarıları unutamıyorum. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ta bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz.

Buradaki herkesi çok özledim. Neco'yu (Necip Uysal'ı) özellikle çok özlemiştim. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben de buradayım. Başarılar ve kupalar için buraya geldim. 2020 yılında da geriden gelip şampiyon olmuştuk hatırlarsanız. İnandığınız zaman her şey mümkündür. Her maça sonuna kadar odaklanmalıyız.

HAİNLİK OLURDU

Fenerbahçe menajerim ile görüştü. Ancak ben Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma transfer olmak hainlik olurdu. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Beşiktaş taraftarı, takımın 12. oyuncusu gibi. Her zaman büyük bir tutkuyla takımı destekliyorlar. Suudi Arabistan'da durum böyle değil. Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferle kıyaslanamaz bile.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

izmirli
24.01.2023 15:23
onun içinmi bjk şampiyonluğa oynarken maçlara çıkmadın  
 
F. Kerim
24.01.2023 14:42
Ya hadi bi git işine! Hainlikmiş(!) Vermişler eline notu FB ye iftira at diye, FB düşmanları, oradan zırvalıyorsun işte, yeme milleti. Tüm topçuların ve teknik adamların fiyatı bellidir! Ödeyen alır!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
1
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
2
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
3
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
7
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.