Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Hainlik olurdu

Beşiktaş'ın Al-Nassr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı eski golcüsü Vincent Aboubabakar açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu golcü 2020-2021 sezonundaki takımdan ayrılışı ve sözleşmesiyle ilgili net ifadeler kullandı. Aboubakar, kendisine Süper Lig'den gelen teklifleri de açıklarken takım hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Aboubakar şöyle konuştu:

Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Maçlarda hocamız görev verirse oynayabilirim. Bu tamamen hocamızın kararı. İlk şampiyonluğu ve Avrupa'da aldığımız başarıları unutamıyorum. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ta bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz.

Buradaki herkesi çok özledim. Neco'yu (Necip Uysal'ı) özellikle çok özlemiştim. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben de buradayım. Başarılar ve kupalar için buraya geldim. 2020 yılında da geriden gelip şampiyon olmuştuk hatırlarsanız. İnandığınız zaman her şey mümkündür. Her maça sonuna kadar odaklanmalıyız.

HAİNLİK OLURDU

Fenerbahçe menajerim ile görüştü. Ancak ben Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma transfer olmak hainlik olurdu. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Beşiktaş taraftarı, takımın 12. oyuncusu gibi. Her zaman büyük bir tutkuyla takımı destekliyorlar. Suudi Arabistan'da durum böyle değil. Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferle kıyaslanamaz bile.