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Aboubakar şampiyonluğa inanıyor: Transferinden sonra açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, Kayseri maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:46
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Aboubakar açıklamalarda bulundu

Aboubakar şampiyonluğa inanıyor: Transferinden sonra açıklamalarda bulundu
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Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!" dedi.
 

"BEŞİKTAŞ BENİM AİLEM"

Kamerunlu yıldız, "Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır." ifadelerini kullandı.
 

"İNANACAĞIZ VE ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonluk ile ilgili gelen soruya Aboubakar, "İnanacağız ve çalışacağız. Böylece her şey mümkün." cevabıyla sözlerini noktaladı.

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