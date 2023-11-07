Aç kalan kurt sürüsü çiftlik bastı. Hedeflerinde buzağılar

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe inen 5 kurt, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kayseri'de yiyecek bulmakta güçlük çektiği düşünülen 5 kurt, dün saat 03.00 sıralarında Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'ne indi. Kurtlar, Mehmet Çalış'ın 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe girdi. Kurtların hedefinde buzağılar vardı. Onlara saldırdı. Buzağıların anneleri de yavrularını kurtlardan korumaya çalıştı. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan Çalış'ı gören kurtlar uzaklaştı. Çiftliğe giren kurt sürüsünün, 2 ineği yaraladığı öğrenildi.



Öte yandan, kurtların çiftliğe girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 5 kurdun, çiftlikte bulunan hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı.