Aç kalan tilki şehir merkezine indi. O anları 'hayırdır tilki kardeş' diyerek kayda aldı

Bayburt'ta kışın gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanıp aç kalan tilki şehir merkezine indi.

Sokaklarda dolanıp yiyecek arayan tilkiyi gören Uğur Dündar isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tilkiye usulca yanaşan Uğur Dündar'ın sosyal medyada paylaştığı "Hayırdır tilki kardeş" başlıklı videosunu izleyenler "Haklısın kardeşim hayvanlar için doğaya yiyecek bırakmalıyız, kapımızın önüne bir tas su-yiyecek bırakmayı unutmayalım" yorumu yaptı.

Bir yandan tilkiyi kayda alan bir yandan sosyal mesaj veren Dündar, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Tilki kardeş hayırdır, hayırdır. Bakın bir tilki gelmiş. Tilkinin geldiği noktayı göstereyim size, artık şehrin merkezine gelmiş durumda. Tabii kış olduğu için hayvanlar aç, susuz kalabiliyorlar o yüzden şehir merkezlerine iniyorlar, şu anda tilkiyle vedalaşıyoruz."