Aç kalınca şehre inen ayılar çöp konteynerinden yiyecek aradı

Tuncay Özülü
Aç kalınca şehre inen ayılar çöp konteynerinden yiyecek aradı
Kars'ta aç kaldıkları için şehir merkezine inen ayılar yiyecek aramak için çöp konteynerini devirdi. Çöpü deviren ayılardan bir tanesi kameralara adeta poz verdi.

Kış aylarında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğal hayatı da derinden etkiledi. Kış uykusuna bir türlü dalamayan ayılar şehirlere inmeye başladılar.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kış uykusuna dalamadıkları tahmin edilen ayılar şehre indi. Aç kalan ayılar, açlıklarını gidermek için çöp konteynerlerini karıştırmaya başladı. Çöp konteynerlerini oradan oraya sürükleyen ayılar vatandaşları korkuturken, ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

Bir çöpü eşeleyen ayı çöpten yiyecek ararken konteyneri oradan oraya sürükledi. Sokak köpekleri de şehre inen ayılara havlarken, bir vatandaş o anları kayda aldı.

Sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasında yer alan görüntülerin sonunda ise ayının, videoyu çeken kişiye adeta poz vermesi izleyenleri gülümsetti.

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