Accor Grubu, Türkiye’de 5 yılda 100 otele ulaşmayı hedefliyor

Konaklama grubu Accor 2023 yılını değerlendirerek 2024 hedeflerini açıkladı. 110’u aşkın ülkede 5 bin 500’den fazla oteli bulunan Accor, Türkiye’de ise 68 otele sahip.

Türkiye ve bölgedeki yatırım stratejileri hakkında bilgi veren Accor Türkiye Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, 2024 yılının sonuna kadar 14 otel planladıklarını açıkladı.

TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP

Accor'un Türkiye'deki varlığı, ülkedeki seyahat edenlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunmaya olan bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Köseoğlu, Türkiye'deki turizme yönelik pazar talebi ve eğilimleri, uluslararası ziyaretçi sayısı, iç turizmin büyümesi ve uzun süreli konaklama potansiyeli gibi faktörleri değerlendirdiklerini açıkladı.

30 MARKASINI DAHA GETİRECEK

Köseoğlu, “Türkiye’de ilk etapta 2024 yılının sonuna kadar 14 otel yatırımı planlıyoruz ve Türkiye’deki otel sayımızı 5 yıl içerisinde 100’e tamamlamayı hedefliyoruz. Mevcut otellerimizi ve tatil köylerimizi genişletmenin yanı sıra Handwritten Collection gibi yeni markaları şemsiyemiz altına getirmeyi ve ibis ailesi altındaki markalarımızı genişletmeyi de içeriyor. Türkiye’ye henüz gelmemiş ve gelebilecek 30 markamız daha var.”

2023’TE 1 MİLYON 930 BİN MİSAFİR AĞIRLADI

Otellerin doluluk oranlarının birkaç farklı kritere dayandığını vurgulayan Köseoğlu, 2023 yılında Accor bünyesindeki otellerin dolulukları hakkında bilgi verdi.

Köseoğlu, Swissôtel Çeşme Resort and Spa, Swissôtel Uludağ Bursa ve Mövenpick Diyarbakır gibi önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023 yılında Türkiye'deki otellerde toplam 1 milyon 930 bin misafir ağırladıklarını söyleyen Köseoğlu, şunları anlattı: “Bu rakamın yüzde 40'ını yerli, yüzde 60'ını yabancı misafirler oluşturdu. Yerli turistler otellerimizi tercih sebebi turizm faaliyetlerine olan ilgisi ve iç turizmde yaşanan artış etkili oldu. Yabancı misafirlerin ilgisini ise Türkiye'nin zengin tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri, plajları, gastronomisi ve turistik aktiviteleri sayılabilir. Ayrıca otel ve konaklama tesislerinin kalitesinin yükseltilmesi, hizmet standartlarının iyileştirilmesi de yabancı misafirlerin tercihlerini etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor.”

TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ BÜYÜME TRENDİNDE

Türkiye’de otelcilik sektörü potansiyelinin olumlu ivme yakaladığına dikkat çeken Köseoğlu, bu yılın turizm sektörünün geleceği hakkında da bilgi paylaştı.

Ülkeye gelen ziyaretçi sayısının sürekli artmasıyla turizmde kayda değer bir büyüme yaşandığını söyleyen Köseoğlu, “Ülkemizin avantajı çeşitli turizm faaliyetlerine uygun olması. Bununla birlikte Türklerin konukseverliği ve ilişkilerindeki becerileri de otelcilik sektöründe bir avantaj. 2024 yılına baktığımızda ise Türk turizm sektörünün geleceği olumlu görünüyor. Türkiye'nin daha fazla seyahatsever çekme yönündeki çabaları ve altyapı geliştirme yatırımlarıyla birlikte sektörün gelişmesi bekleniyor” dedi.

HEDEF PAZARLARI ANLATTI

Ülke bazında Türkiye’ye gelen ziyaretçiler hakkında bilgi veren Köseoğlu, “Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’dan gelen turist oranında 2022’ye kıyasla düşüş yaşansa da Accor olarak Suudi Arabistan, halihazırda en büyük hedef pazarlarımızdan biri. Ülkemizin coğrafi konumu, zengin ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, iklim çeşitliliği, Doğu ve Batı kültürlerine rahatlıkla hitap edebilmesi, turizm potansiyelini doğrudan artırıyor” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünü sürdürülebilirlik yaklaşımı açısından da değerlendiren Köseoğlu, “Bu endüstri dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 9 ile 12’sini oluşturuyor. Şirket olarak 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarımızı mutlak olarak azaltmayı taahhüt ettik.”

TURİZM TRENDLERİ DEĞİŞİYOR

Köseoğlu, son dönemin turizm trendleri hakkında değerlendirmede bulundu. Köseoğlu, sürdürülebilir turizm kavramına önem verilmesiyle birlikte çevreye duyarlı tesislerin ve turistik faaliyetlerin artacağını öngördüklerini açıkladı. Kamp turizmi, tiny house konaklamaları sektörümüzde yeni bir kapı açılabileceğinin altını çizen Köseoğlu, “Accor’un da bu konuda geliştirdiği markaları mevcut. Teknolojinin gelişimiyle birlikte akıllı telefonlar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler, turistlerin seyahat deneyimini zenginleştirecek ve interaktif bir şekilde destinasyonları keşfetmelerini sağlayacak” dedi.