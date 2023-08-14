Acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı nedir?

Günlük hayatımızda en sık kullandığımız başlıca atasözlerinden biri de ‘Acele işe şeytan karışır’ sözüdür. Düşünmeden ve plansız yapılan işlerde yaşanan aksilik ve sorunlar üzerine kullanılan manidar atasözlerindendir.

Acele işe şeytan karışır ne demek?

Bir iş yaparken acele ederseniz zarar görürsünüz.

Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Ne Demek? (TDK)

Acele ve plansız yapılan işlerde hatalar çok olur. Acele ile yapılan bir işi sonuçlandırmak zordur. Hızlı, düşünmeden, yapılan her işte aksilik çıkar ve yanlışlar çok olur. Bu bağlamda "Acele İşe Şeytan Karışır" atasözü sıklıkla bu gibi durumlarda kullanılmaktadır.