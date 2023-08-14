Acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı nedir?

‘Acele işe şeytan karışır’ atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı nedir?

Günlük hayatımızda en sık kullandığımız başlıca atasözlerinden biri de ‘Acele işe şeytan karışır’ sözüdür. Düşünmeden ve plansız yapılan işlerde yaşanan aksilik ve sorunlar üzerine kullanılan manidar atasözlerindendir.

Acele işe şeytan karışır ne demek?

Bir iş yaparken acele ederseniz zarar görürsünüz.

Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Ne Demek? (TDK)

Acele ve plansız yapılan işlerde hatalar çok olur. Acele ile yapılan bir işi sonuçlandırmak zordur. Hızlı, düşünmeden, yapılan her işte aksilik çıkar ve yanlışlar çok olur. Bu bağlamda "Acele İşe Şeytan Karışır" atasözü sıklıkla bu gibi durumlarda kullanılmaktadır.

Öne Çıkanlar
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Son Haberler
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı
Memur zammı teklifi açıklandı Ekonomi
Memur zammı teklifi açıklandı
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Güncel
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur Güncel
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı Ekonomi
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor?