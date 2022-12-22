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Açelya Akkoyun'u kahreden ölüm

Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz vefat etti. Akkoyun, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:54
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Açelya Akkoyun’un acı günü! Annesi hayatını kaybetti 

Açelya Akkoyun'u kahreden ölüm
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Oyuncu Açelya Akkoyun, aldığı haberle yıkıldı. Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti. 

"SENİ SONSUZ SEVGİYLE SEVİYORUM"

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akkoyun "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz sevgiyle seviyorum anne" ifadelerini kullandı.

Açelya Akkoyun, annesinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek "Can parçam, kıymetlim annemiz İncila Akdeniz'i Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazında uğurluyoruz" dedi.
 

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pisagor
22.12.2022 12:12
Kadıköy Anadolu da ingilizce öğretmenimdi. Melek gibi kalbi vardı, yüzünüz biraz düşse derdinizi sorardı. Allah rahmet eylesin hocam.  
 
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