Acı biber hakkında hiç duymadığınız 7 bilgi

Editör: Erkavim Yıldırım

Ağrıları azaltır

Ağzınıza değdiği andan itibaren yakıcı bir his veren acı biber, bu özelliğiyle sinirleri yumuşatır ve beyninizde endorfin salgılanmasını sağlar. Beyinde salgılanan bu endorfin ise tüm vücut için ağrı kesici görevi üstlenir.

Gribe karşı korur

Günde en az bir kere tüketilmesi gereken acı biber, tek başına tüm vücudunuzun betakaroten ihtiyacını karşılıyor. Vücuttaki dayanıklılık oranını da artıran acı biber içinde yüksek miktarda C vitamini bulunuyor.

Kalp krizini önler

Felç riskini en aza indirgeyen ve dolaşımın hızlanmasını sağlayan acı biber, aynı zamanda kanser riskini azaltıyor ve içerisindeki antioksidan ile C vitamini sayesinde vücudu kalp krizi riskine karşı da dayanıklı hale getiriyor. Böylece kalp krizi riskini de en aza indirgiyor.

Kolesterole en büyük dost

Birçok bilim adamı ve üniversite tarafından yapılan araştırmaya göre acı biberin, trigliseritleri düşürdüğü gözlemlenmiş ve bu sayede de kötü kolesterolün azaldığı kanıtlanmıştır.

Zayıflamaya yardımcı olur

Kabızlık sorunu olanlar genellikle acı biber tüketirler. Metabolizmayı hızlandıran acı biber, iştah açıcı bir besin olduğu için kabızlığı giderir ve bu da zayıflamanızı sağlar.

Mide ülserini engelliyor

Midede bulunan birçok mikrobun ölmesini sağlayan acı biber, bu sayede mide içerisini temizleyip mide ülseri gibi önemli mide rahatsızlıklarının da ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kabızlığı ortadan kaldırır

Lif bakımından çok zengin bir besin kaynağı olan acı biber ile kabızlık problemleri ortadan kaldırılabilir. Doğal bir kemoterapi görevi gören acı biber, kanserli hücrelerin oluşmasını engeller ve bağırsakların düzenli olarak işlemesine yardımcı olur. Yağ yakıcı özelliği de olan acı biber ile kolayca zayıflayabilirsiniz.