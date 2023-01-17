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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:37
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "ÖğretimÜyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85, Türkçe eğitim veren diğer bölümlerde 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.)

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. Doktora Belgesi

8. ALES Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 16.01.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 30.01.2023

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01.02.2023

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 03.02.2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.02.2023

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: (216) 500 44 89 - (216) 500 42 92

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