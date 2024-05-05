Bingöl'de yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA
Bingöl'de yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Bingöl'de, yola aniden çıkan başıboş ata çarpan araç sürücüsü Metin Koçin hayatını kaybetti, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı at da öldü.

Bingöl’de Metin Koçin idaresindeki otomobil, Sancak karayolunun 20'nci kilometresinde yola aniden çıkan başıboş ata çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Metin Koçin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, otomobilde yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koçin'in cesedi kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında morga sevk edildi.

Yapılan incelemede otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi.

Yaralıların yaşamsal tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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