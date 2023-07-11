Açık havada spor yapmanın şaşırtan faydaları ortaya çıktı. Doğanın sunduğu büyük güç

Kış ayları, daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmemize neden olduğu biliniyor. Yazın gelmesiyle birlikte insanların açık havada spor yapma şansı bulması dikkat çekiyor.

Açık havada spor yapma insanların sağlığına büyük faydalar sağladığı ortaya çıktı.

İŞTE 8 FAYDA…

- Oksijen

Açık havada spor yapmak ise daha fazla oksijen demek olduğu vurgulandı. Bu nedenle spor salonlarının kirli havasına mahkûm olmak yerine; açık havada spor yaparak daha fazla oksijen alabileceğiniz altı çizildi.

- Kış depresyonu riskini azaltması

Özellikle kış ayları, depresyon riskini ciddi şekilde arttığı biliniyor. Çünkü gerek kapalı havalar gerekse sürekli kapalı ortamda bulunmak, hem D vitamini eksikliğine hem de temiz hava solumamaya neden oluyor. Bu nedenle açık havada spor yaparak kış depresyonu yaşama ihtimalinizi en aza indirgeyebildiği biliniyor. Açık hava, enerjini yükseltmek için önemli olduğunu altı çizildi.

- D vitamini

D vitamini vücut tarafından üretilmediği ve besinlerden de alınamadığı için, mutlaka güneşe çıkmak gerekiyor. D vitamini eksikliği ise depresyon, dolaşım bozuklukları, Alzheimer gibi istenmeyen durumları tetikleyebiliyor. Bu nedenle açık havada spor yapmak, D vitamini almanın da bir yolu aslında. Siz de doğa yürüyüşü vb. açık hava sporlarıyla, vücudunuza ihtiyacı olan D vitamini kazandırabilir ve kendinizi daha iyi hissedileceğinizin altı çizildi.

- Stresi azaltması

Stresli olunan zamanlarda yürüyüş yapmak ya da sadece dışarıya çıkmak bile insana nasıl da iyi geliyor değil mi? Bir de açık havada spor yaptığınızı düşünün! Açık havada ve özellikle doğal ortamlarda spor yapmak, stresi azaltmaya ve daha dinç hissetmeye ciddi şekilde yardımcı oluyor. Bu sayede kan basıncınız düşüyor ve daha rahat hissettiğiniz için geceleri daha rahat bir uyku uyuyabiliyorsunuz.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmesi

Özellikle orman gibi doğayla iç içe yerlerde spor yapmak, insan üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Ayrıca bu sırada bolca oksijen alacağınız için, bağışıklık sisteminizi de güçlendirmiş olursunuz. Vücudunuz bu sayede, zararlı unsurlara karşı daha dayanıklı olur.

- Morali ve özgüveni artırması

University of Essex'te yapılan bir araştırmaya göre açık havada spor yapmak moralinizi yükseltiyor ve kendinize olan güveninizi artırıyor! Bilim insanları, açık havada spor yapmanın hayatınızı bile değiştirebileceğini iddia ediyor. Bu nedenle, yaz kış demeden açık havada ve doğada bol bol vakit geçirmek gerek!

- Disiplin kazandırması

Eğer sabahları uyanmak konusunda zorluk çekiyorsanız; sporu hayatınıza katarak bu sıkıntınızı hafifletebilirsiniz. Uyanır uyanmaz kendinizi dışarıya atmayı ve spor yapmayı deneyin; göreceksiniz ki kısa bir süre sonra bu, alışkanlık haline gelecek. Bunu yaptığınızı görünce, kendinizi daha iyi hissedecek ve spora karşı daha istekli olacaksınız. Ardından tüm bu olumlu duygular, ister istemez hayatınızın diğer bölümlerine yansıyacak!

- Metabolizmayı hızlandırması

Açık havada spor yapmanın faydalarından biri de metabolizma hızını artırması. Çünkü açık havada bolca oksijen alabiliyor ve daha fazla nefes alıp verebiliyorsunuz. Bu da bize daha hızlı metabolizma ve daha kolay yağ yakımı olarak geri dönüyor.