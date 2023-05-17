Açık Öğretim final sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu. Online mı yüz yüze mi?

2022-2023 AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF Bahar Dönemi Final Sınavlarının vize sınavında olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak https://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır." denildi.

Vize ve final sınavı ortalaması adayların dönem sonu not ortalamasını belirleyecek.