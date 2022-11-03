Acılı anne çeteden gelen şok mesajı açıkladı. Kaybolan 6 yaşındaki kız 'fuhuş' çetesinin eline düşmüş

YouTube'da yayınlanan Katarsis X-TRA programının yeni bölümünde yürek yakan bir hikâye ve acılı annenin feryadı gündemi sarstı. Programda, Gökhan Çınar’ın konuğu olan Fatma Havaslı kızı Meral'in 6 yaşındayken Gaziantep'te bir bayram günü şeker toplamak üzere evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini açıkladı.

Annenin iç sızlatan feryatlarının yanı sıra kızının bir fuhuş çetesinin elinde olduğunu öğrendiğiyle alakalı verdiği bilgiler dehşete düşürdü. Acılı anne fuhuş çetesinin kendisine “Elimde 300 kız var. Güzellikle gelseydin ben senin kızını verirdim” dediğini anlattı.

YÜREK BURKAN BAYRAM DETAYI

Kızı Meral'in henüz 6 yaşındayken bayramda şeker toplamak üzere evden çıktığını ve kaçırıldığını dile getiren acılı anne Fatma Havaslı, kızına yıllar boyunca ulaşamadığını dile getirdi. Tüm hayatını kızını aramaya adadığını ifade eden anne, kızının da kendisinin de hayatının çalındığını gözyaşları içerisinde belirtti.

“YETER Kİ MERAL'İN SAÇININ BİR TELİNİ KOKLAYAYIM”

Annenin anlattığı kan donduran detay ise kızının izini sürerken çocuğunun bir fuhuş çetesinin elinde olduğunu öğrenmesi oldu. Kızını ararken kendisine, “Güzellikle gelseydin ben senin kızını verirdim, benim elimde 200-300 tane kız var” denildiğini belirten anne, bu görüşmelere dair kendisinin elinde ses kayıtlarının olduğunu da aktardı.

Havaslı, kızını ararken yaşadığı sıkıntıları ve tehditleri de anlatırken kendisine 'Çatlaksın' dediklerini ve “Polise, programa gidiyorsun da ne yapıyorsun?” denildiğini ifade etti. Tüm hayatını kızını aramaya adayan anne, “Delilik de geçirirsem Meral'i oradan hiç arayan olmayacak, kimsesi yok Meral'in” şeklinde konuştu. Son nefesine kadar kızını aramayı sürdüreceğini belirten anne, feryadını “Yeter ki Meral'in saçının bir telini koklayayım” sözleriyle dile döktü.

İsyanını acı sözlerle ifade eden anne Havaslı, “Ben ona anne olamadım, anne olsaydım kaybetmezdim onu” diyerek anlattı ve “Ellerinin kınasıyla götürdüler onu, ben yandım, kimse yanmasın” ifadelerini kullandı.