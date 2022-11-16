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Operasyonun "Karpuz tarlasında bekliyorum" şifresi çözüldü

Adana’da, VİP hizmet veren iki farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:21
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Fuhuş operasyonunda şifre çözüldü: Karpuz tarlasında bekliyorum

Operasyonun ''Karpuz tarlasında bekliyorum'' şifresi çözüldü
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.


"ARKADAŞIM" DEDİ

Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K., Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi.

Ş.B.'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için “arkadaşım” dediği öğrenildi.

ŞİFRE: KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM

Fuhuş şebekesinde, İ.G. ve E.Ş.'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.(AA)

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