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Faydasını duyan aktara koşuyor. Osmanlı Dönemi’nden beri kullanılıyor

Doğal ürünlerden biri açlık otunun faydalarını duyan satın alıyor. Zayıflama yardımcı oluyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:26
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Açlık otunun faydasını duyan aktara koşuyor. Yağları çıra gibi yakıyor

Faydasını duyan aktara koşuyor. Osmanlı Dönemi’nden beri kullanılıyor
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Son dönemde kullanımı artan açlık otu Osmanlı Dönemi’nden beri kullanılıyor. Aktarlarda rahatlıkla bulunabilen açlık otunun pek çok faydası vardır.

Açlık otu genel olarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca, sindirim sistemine de iyi gelir. Açlık otunun metabolizmayı çalıştırıp tüketen bireyi tok tuttuğu bilinir.Açlık otunun zayıflamaya destekleyici olması ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarına olan desteği ile önemli bir bitkidir.

FAYDALARI

Sindirim sistemine iyi gelir,

Kabızlığı hafifletir,

Kilo vermeye yardımcı olur,

Vücuttaki ödemi azaltır,

Açlık otunu tüketen bireylerin uzun süreli tokluk hissi oluştur,

Özellikle hazımsızlık gibi sorunlara karşı iyi gelir,

Bağırsak florasını koruyarak bağırsak sağlığına iyi gelir,

Enerji verir,

Böbreklerde bulunan taş ve kum atımını kolaylaştırır,

Tansiyon dengeleyici bir özelliği olduğu bilinir.

ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kaynamış suyun içine yaklaşık olarak 10 tane açlık otu ekleyin. Açlık otlarını kaynamış suyun içerisine atıp yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakmalıyız. Çay demlendikten sonra süzülerek tüketilebilir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Açlık otu ilk olarak tokluk hissi veren bir bitkidir. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Açlık otu aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır. Bu özellikleri ile sabahları aç karnına bir fincan içilen açlık otu zayıflamanızı hızlandıracaktır.

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