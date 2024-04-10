Acun Ilıcalı aylık kazancını canlı yayında açıkladı

Kaynak: Mynet
Acun Ilıcalı aylık kazancını canlı yayında açıkladı
Acun Ilıcalı katıldığı bir canlı yayında 100 milyon dolar serveti olduğu iddialarına cevap verdi.

Acun Ilıcalı, 343 Digital programında yaptığı açıklamada 100 milyon dolar serveti olduğu iddialarına cevap verdi.

Kazancına dair kaçamak cevaplar veren Acun Ilıcalı, "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

TV8 kanalını 70 milyon dolara aldığını hatırlatan Acun Ilıcalı, tüm servetini bu iş için riske ettiğini dile getirdi. Acun Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" şeklinde konuştu.

Aylık kazancına ilişkin soruya da Acun Ilıcalı, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" sözleriyle cevap verdi.

Gittiği restoranların genellikle kendisinden ücret almadığını söyleyen Acun Ilıcalı, ihtiyaç duyduğunda kredi kartını kullandığını söyledi.

Bu güne kadar en çok borçlandığı girişimin TV8 olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

640xauto-1.webp

640xauto.webp

18681105-728xauto.webp

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'nın sözleri Ogeday'ı alt üst etti. Tansiyon yükseldi
Acun Ilıcalı yeni ödülü açıkladı Survivor yarışmacılarının ağzı açık kaldı
Acun Ilıcalı Erol Bulut'un hayallerini yıktı
Son Haberler
Gaziantep’te cezası kesinleşmiş şahıs yakalandı Gündem
Gaziantep’te cezası kesinleşmiş şahıs yakalandı
Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi
Selçuk Bayraktar'ın abisi İmamoğlu'na çok sinirlendi: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak Gündem
Selçuk Bayraktar'ın abisi İmamoğlu'na çok sinirlendi: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak
Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararındaki asıl niyetini açıkladı Spor
Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararındaki asıl niyetini açıkladı
Hakkari’de sel can aldı Gündem
Hakkari’de sel can aldı
Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başlıyor Ekonomi
Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başlıyor
Venezuela’dan Kolombiya’ya 28 Temmuz çağrısı Dünya
Venezuela’dan Kolombiya’ya 28 Temmuz çağrısı