Acun Ilıcalı aylık kazancını canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı, 343 Digital programında yaptığı açıklamada 100 milyon dolar serveti olduğu iddialarına cevap verdi.

Kazancına dair kaçamak cevaplar veren Acun Ilıcalı, "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

TV8 kanalını 70 milyon dolara aldığını hatırlatan Acun Ilıcalı, tüm servetini bu iş için riske ettiğini dile getirdi. Acun Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" şeklinde konuştu.

Aylık kazancına ilişkin soruya da Acun Ilıcalı, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" sözleriyle cevap verdi.

Gittiği restoranların genellikle kendisinden ücret almadığını söyleyen Acun Ilıcalı, ihtiyaç duyduğunda kredi kartını kullandığını söyledi.

Bu güne kadar en çok borçlandığı girişimin TV8 olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.