Acun Ilıcalı yeni ödülü açıkladı Survivor yarışmacılarının ağzı açık kaldı

Suvivor’da büyük mücadele devam ediyor. Dün yayınlanan bölümdeki dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım olurken eleme potasına ilk giden isim ise mavi takımdan Yaman oldu.

Acun Ilıcalı ilk eleme adayının belirlendiği konseyde herkesi heyecanlandıran gelişmeyi paylaştı. Ilıcalı, bir sonraki oyunda verilecek büyük ödülü açıkladı. Ilıcalı, Survivor'daki yeni oyunda kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçına götüreceklerini açıkladı.

"Arda Gülerli Real Madrid rakibi de Manchester City" diyen Acun Ilıcalı'nın sözlerine duyan yarışmacılar şoke olarak "İnanamıyorum, şaka mı?" dedi.

Ilıcalı devamında ise "UEFA'daki hatırımızı kullanarak elde ettiğimiz çok güzel bir yerden kazanan takım seyretme şansına sahip olacak" dedi.

Yarışmacılar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemezken Hilmi Cem ve Yasin vizelerinin olmadığını söyledi. Acun Ilıcalı bu isimlere ise lüks otelde konaklama ve yarışma sonrası seyahat sözü verdi.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİLER

Hakan konuşmasında "Acun abi eğer gidersek bizi Arda Güler'le buluşturma tanıştırma şansın olur mu?" dedi.

Ilıcalı ise "Arda ile zaman zaman konuşuyoruz kendisi ülke futbolunun göz bebeği rica ederiz o da kırmaz diye düşünüyorum" dedi.