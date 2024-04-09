Acun Ilıcalı'nın sözleri Ogeday'ı alt üst etti. Tansiyon yükseldi

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde yeni bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Poyraz'ın ayrılışının ardından zor günler geçiren Mavi takım, üçüncü dokunulmazlık oyununu da farklı bir skorla kaybetti.

Ogeday'ın performansındaki düşüşü fark eden Acun Ilıcalı, konseyde sert sözler sarf edince, ikili arasında gerginlik yaşandı.

"BİR TAKIM ÇÖKTÜ, BUNU DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Ilıcalı, Mavi takımın Poyraz'ın ayrılığından dolayı yenildiğini belirterek, "Bu sefer alışılmadık bir konseydeyiz. Belki de üç ay sonra Survivor'da bir takımın iflasını tartışıyor olacağız. Böylesine fark yiyen bir takım gördüm ama bu kadar çökmüş bir takımı nadiren gördüm. Kazanma motivasyonu olmayan, birbirine destek olmayan ve bugün itibarıyla Survivor'daki görevini tamamlamış bir takım var karşımızda. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey, birleşme döneminde takımları yeniden düzenlemek. Kaybetmek için çıkmış gibi enerjisi tükenmiş bir takımı daha önce hatırlamıyorum. Eğer bir hafta, on gün önce hiçbir sorun yokken, bu duruma Poyraz yüzünden düştüyseniz, demek ki bu takım Poyraz'ın takımıymış. Poyraz gidince takımın bir değeri kalmamış. Bugün itibarıyla maalesef şunu görüyorum; Survivor'da bu takımın görevi sona erdi. Poyraz gidince siz dağıldınız, anlaşılan lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazananı bu kadar erken bildim. Bu kadar amaçsız bir takım daha önce görmedim. Ogeday zaten katkı sağlamıyor. 'Kafam dağıldı' diyor, saygı duyuyoruz ama anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

OGEDAY: DÜŞÜŞLER YAŞIYORUZ, AMA TESLİM OLMADIK

Ilıcalı'nın eleştirilerinin ardından söz alan Ogeday, "Dört ayda ilk defa bugün kendimi boş hissettim. Her sporcunun yaşadığı gibi, biz de inişler çıkışlar yaşıyoruz. Parkura çıktığımda koşuyorum, ancak sadece bedenim hareket ediyor. Zihnim burada olsaydı, daha iyi odaklanır ve daha iyi atışlar yapardım. Bu takımın kaybetmesini asla istemem, hele ki kaybetme sebebi ben olmak istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olur. Ama biz teslim olmuş değiliz" dedi.

"BANA AĞIR BİR YÜK BİNDİRİYORSUNUZ"

Ogeday, ünlü sunucunun eleştirilerine karşılık vererek, "Takımın en yüksek performansını sergilemem gerektiğini ve liderlik yapmamı beklediğinizi söylüyorsunuz. 'Yedek kulübesinde oturdun' dediniz. Dört aydır elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bu süre zarfında bana bunu hiç söylemediniz. Bugün, daha önce hiç yapmadığım gibi, yedek kulübesinde oturdum, sadece bir gün. Dört ay hakkında hiçbir şey söylemeyip, sadece bugünü eleştiriyorsunuz. Şu anda bana ağır bir yük bindiriyorsunuz" diye konuştu.

"TAKIMIN ÇÖKÜŞÜNÜN NEDENİ SENSİN"

Mavi takımın oyun kaybetmesinde Ogeday'ın etkisi olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Bu takımın çöküşünde başlıca neden sensin Ogeday. Furkan bile olaylara farklı bir açıdan bakmaya başladı. Gerçekleri göz ardı etmeyelim. Bu takım neden çöktü? Eğer sen motive olsaydın, 'Poyraz yok ama biz buradayız' deseydin, bugün bu durumda olur muyduk? Poyraz'ın ayrılışı, senin düşüşünle takımı dağıttı" şeklinde ifade etti.

Tartışmanın ardından konseyden ayrılmak isteyen Ogeday, "Biraz hava alabilir miyim?" diye sorduğunda, Acun Ilıcalı, "Zaten gereğinden fazla havalandın" cevabını vererek tepki gösterdi.