Acun Ilıcalı Erol Bulut'un hayallerini yıktı

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Acun Ilıcalı Erol Bulut'un hayallerini yıktı
Hull City deplasmanda Cardiff City'yi 3-1 mağlup etti.

İngiltere Championship’in 41. Haftasında Cardiff City sahasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.

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Cardiff City Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Erol Bulut’un öğrencilerini 3-1 mağlup etti.

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Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene-Bidace attı. Cardiff City’nin maçtaki tek golünü ise 57. dakikada. Ahearne-Grant kaydetti.

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Bu galibiyet ile birlikte 6 maç sonra 3 puanı cebine koyan Hull City 61 puanla 9. Sıraya yükselirken Cardiff City 56 puanla 11. Sırada kaldı. Son 5 haftanın kaldığı ligde Erol Bulut’un play-off umutları böylece yıkıldı.

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