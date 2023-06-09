Acun Ilıcalı bu kez de Premier Lig kulübü satın aldı

Editör: Ufuk Cingöz

Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı.

Futbola olan yatırımını sürdüren Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi takımının çoğunluk hisselerini aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Shelbourne FC'yi satın aldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, ''Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz.'' ifadelerini kullandı.