Acun Ilıcalı'da kemerleri sıkmaya başladı. Ekonomi onu da etkilemiş. Uçak masrafı dudak uçuklattı

Sibel Arna'nın YouTube'daki programı 'Ne olursan Ol Rahat Ol’un' tanıtım bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilenleri anlattı. Ilıcalı'nın uçak maliyetinden yakındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sibel Arna "Acun da ekonomi yapıyor yani" deyince Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.

Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı. Ilıcalı "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.