Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı. “Dünyanın çeşitli yerlerinde…”

Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarıyla çok konuşulan Ilıcalı, programda kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu açıkladı.

Ersoy Özdem
Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı. “Dünyanın çeşitli yerlerinde…”

İngiliz kulübü Hull City ve İrlanda ekibi Shelbourne takımlarını satın alan, vakit bulduğu her an arkadaşlarıyla futbol ve ayak tenisi oynayan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanal binasının arka tarafına halı saha yaptırması hakkında konuştu.

640xauto-001.jpg

"ŞOV İÇİN YAPMADIM"

Ilıcalı "Ben hayatımda hiçbir şeyi şov için yapmadım. Hayatımı daha iyi standartlara taşımak için yaptım, parayı kullandığım bölüm hep o oldu. 'Saat süresinden daralmayalım diye halı saha yaptırdın mı?' diyorsan, o doğru. 'Biz oynayacağız kardeşim sahadan çıkın' denmesin diye halı sahamız var." dedi.

653cb6cf86b24456f82df861.jpg

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE MOTOSİKLETLER VAR"

Acun Ilıcalı programda kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu da açıkladı.

Acun Ilıcalı: Ben bir araba alayım da poz vereyim derdinde değilim. Araba alıyorsam bir sebepten alıyorumdur.
Sürat mi?
Acun Ilıcalı: Allah korusun (gülerek)
Kaç arabanız var?
Acun Ilıcalı: Çok arabam yok, 3-4 tane.
Kaç motosikletiniz var?
Acun Ilıcalı: 12-13 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.

63c2a3e14e3fe026c8abeb09.jpg

"PARAM YOKKEN DE MUTLUYDUM"

Ilıcalı, "Mutluluğu zengin olmakta aramayın. İnşallah herkes daha iyi standartlarda yaşar. Ben bu işin dibini de zirvesini de gördüm. Hiç param yokken yine mutluydum. Arkadaşlarımın bana davranış şekliyle güzel bir hayat yaşadım. Ekonomik olarak belli bir standarda ulaştığınız zaman daha mutlu olabiliyorsunuz. Ancak 'zengin olayım mutlu olayım' amacı çok yanlış. Ev senin olunca illa mutlu olmayacaksın, kirada da mutlu olabilirsin. Para mutluluk getirmez ama az para mutluluk getirir. Kendi mutluluğunu kendi dünyanda kur, tavsiyem bu" ifadelerini kullandı.

640xauto-1-001-001.jpg

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı’nın “kansız” dediği Serkay Tütüncü’den sert yanıt
Acun Ilıcalı "Survivor’a keşke almasaydım" dediği ismi açıkladı. "Nankör insan, kansız adam sevmem"
Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacak sürpriz ismi açıkladı
İmamın duası Acun Ilıcalı'yı kahkahaya boğdu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı Gündem
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı
Kılıçdaroğlu partiyi bu iki isme bırakmak istiyor: Ankara'yı karıştıran iddia Gündem
Kılıçdaroğlu partiyi bu iki isme bırakmak istiyor: Ankara'yı karıştıran iddia
Elon Musk'tan Biden'ı çıldırtacak İran paylaşımı, ABD ile fena dalga geçti Gündem
Elon Musk'tan Biden'ı çıldırtacak İran paylaşımı, ABD ile fena dalga geçti
Aile 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Boksta yılın maçı: Tyson Fury Francis Ngonnou Spor
Boksta yılın maçı: Tyson Fury Francis Ngonnou
FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama Gündem
FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama
Şahane Hayatım ilk bölüm ne zaman? Şahane Hayatım 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Şahane Hayatım ilk bölüm ne zaman? Şahane Hayatım 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?