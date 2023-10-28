Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı. “Dünyanın çeşitli yerlerinde…”

İngiliz kulübü Hull City ve İrlanda ekibi Shelbourne takımlarını satın alan, vakit bulduğu her an arkadaşlarıyla futbol ve ayak tenisi oynayan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanal binasının arka tarafına halı saha yaptırması hakkında konuştu.

"ŞOV İÇİN YAPMADIM"

Ilıcalı "Ben hayatımda hiçbir şeyi şov için yapmadım. Hayatımı daha iyi standartlara taşımak için yaptım, parayı kullandığım bölüm hep o oldu. 'Saat süresinden daralmayalım diye halı saha yaptırdın mı?' diyorsan, o doğru. 'Biz oynayacağız kardeşim sahadan çıkın' denmesin diye halı sahamız var." dedi.

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE MOTOSİKLETLER VAR"

Acun Ilıcalı programda kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu da açıkladı.

Acun Ilıcalı: Ben bir araba alayım da poz vereyim derdinde değilim. Araba alıyorsam bir sebepten alıyorumdur.

Sürat mi?

Acun Ilıcalı: Allah korusun (gülerek)

Kaç arabanız var?

Acun Ilıcalı: Çok arabam yok, 3-4 tane.

Kaç motosikletiniz var?

Acun Ilıcalı: 12-13 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.

"PARAM YOKKEN DE MUTLUYDUM"

Ilıcalı, "Mutluluğu zengin olmakta aramayın. İnşallah herkes daha iyi standartlarda yaşar. Ben bu işin dibini de zirvesini de gördüm. Hiç param yokken yine mutluydum. Arkadaşlarımın bana davranış şekliyle güzel bir hayat yaşadım. Ekonomik olarak belli bir standarda ulaştığınız zaman daha mutlu olabiliyorsunuz. Ancak 'zengin olayım mutlu olayım' amacı çok yanlış. Ev senin olunca illa mutlu olmayacaksın, kirada da mutlu olabilirsin. Para mutluluk getirmez ama az para mutluluk getirir. Kendi mutluluğunu kendi dünyanda kur, tavsiyem bu" ifadelerini kullandı.