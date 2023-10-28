Acun Ilıcalı’nın “kansız” dediği Serkay Tütüncü’den sert yanıt

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a çağırdığı için pişman olduğunu söyleyerek "Nankör insan, kansız adam sevmem" dediği eski yarışmacı Serkay Tütüncü'den cevap geldi.

Murat Şahin
Acun Ilıcalı’nın “kansız” dediği Serkay Tütüncü’den sert yanıt

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T24'ün haberine göre, Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün katıldığı bir YouTube kanalında sunucunun "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş' olmuş' dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" cevabı gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı’nın “kansız” ifadesini kimin için kullandığı Serkay Tütüncü için sarf ettiği kısa sürede anlaşıldı. Tütüncü kendisine yönelik yapılan eleştiriden sonra kendi sosyal medya hesabından bir cevap yayınladı.

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Tütüncü kendi sosyal medya hesabından: "Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun, kanal sahibisin falan. Senin programına gelip varını yoğunu koyan yarışmacına 'kansız' diyorsun. Ne kadar ayıp yaptığın. Kansız değilim Acun abi, çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim. Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum, nedenlerini sana gayet güzel bir dille anlatmıştım ve bir çoğunda 'haklı olabilirsin, kaçırmış olabiliriz' demiştin. Para Bende'yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim. Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim. (Bunu da telefonda sana söylemiştim.) Ama yine dinlememişsin belli ki. Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım kusuruma bakmayacaksın. Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum, elemelere geldim seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti. Kariyerimi All Star şampiyonluğu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten. Survivor ile ilgili detaylara girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın. Hadi eyvallah" cevabını verdi.

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