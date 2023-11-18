Acun Ilıcalı Survivor'da görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı. "Onlar gelse bana bile gerek yok"

Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube yayınında kendisine gelen Survivor sorusunu yanıtladı. Ilıcalı, Süper Lig’de forma giymiş hangi iki futbolcuyu Survivor’a götürmek istediğini açıkladı.

Acun Ilıcalı Survivor'da görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı. "Onlar gelse bana bile gerek yok"

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı YouTube programında kendisine yöneltilen Survivor sorusuna yanıt verdi.

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Süper Lig'de görev almış hangi futbolcuları Survivor programına götürmek isteyeceği sorulan Ilıcalı, "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı al, sonra televizyonun karşısına geç izle. Sunmama bile gerek yok ondan sonra." dedi.

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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir Youtube programında Survivor'a katılan yarışmacılarla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı’nın “Survivor’a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?” sorusunu sert sözlerle yanıtlamıştı.

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Ilıcalı, “Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim” ifadelerine yer vermişti.

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Ilıcalı “Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem” şeklinde konuşmuştu.

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