Acun Ilıcalı ortağının başını yaktı

Feyza Betül Arslan
Acun Ilıcalı ortağının başını yaktı

Galatasaray taraftarları Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç'u hedef aldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de tüm gözler yaklaşan Olağan Genel Kurul'a çevrildi.

8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Genel Kurul'da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

fenerbahceye-3-4-dunya-yildizi-g-sa2b-cover.webp

2018'in rövanşı olacak olan seçimler için nefesler tutulurken Ali Koç'un Jose Mourinho'yu getirmesi ve Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım'ın tartışmaları gündeme damga vurdu.

Ali Koç'un listesinden yönetim kurulu adayı olan Acun Ilıcalı yaptıkları taraftarların sempatisini kazanırken ortağının ise başını yaktı.

resim-2024-06-05-202520851.png

Acun Ilıcalı'nın bazı açıklamalarından rahatsız olan sarı-kırmızılı taraftarlar ünlü televizyoncunun fanatik Galatasaraylı ortağı Esat Yontuç'u hedef aldı.

Esat Yontuç'un takım uçağında yer almasından, oyuncular, teknik heyet ve yönetimli ile bu kadar içli dışlı olmasından rahatsız olduklarını dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar araya mesafe koyulmasını istedi.

ekran-goruntusu-2024-06-05-202016.png

ekran-goruntusu-2024-06-05-202046.png

ekran-goruntusu-2024-06-05-202107.png

İlgili Haberler
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası. Endonezya asılı Hollandalı. Herkes Muslera'ya attığı golün görüntülerini konuşuyor
Fatih Altaylı Erden Timur'un biletini kesen kişiyi açıkladı. Derin Galatasaray'ı deşifre etti
Brocnkhorst Kara Kartal'ı yaptı. Taraftara Türkçe seslendi
Son Haberler
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı Spor
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı
Beyza Arıcı imzayı attı Spor
Beyza Arıcı imzayı attı
Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu Gündem
Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu
Mert Başaran net konuştu. Sakın bu hataya düşmeyin her şeyinizi kaybedersiniz Ekonomi
Mert Başaran net konuştu. Sakın bu hataya düşmeyin her şeyinizi kaybedersiniz
Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti Gündem
Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti
Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi Yerel Haberler
Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırısı davasında karar Gündem
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırısı davasında karar