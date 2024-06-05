Acun Ilıcalı ortağının başını yaktı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de tüm gözler yaklaşan Olağan Genel Kurul'a çevrildi.

8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Genel Kurul'da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

2018'in rövanşı olacak olan seçimler için nefesler tutulurken Ali Koç'un Jose Mourinho'yu getirmesi ve Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım'ın tartışmaları gündeme damga vurdu.

Ali Koç'un listesinden yönetim kurulu adayı olan Acun Ilıcalı yaptıkları taraftarların sempatisini kazanırken ortağının ise başını yaktı.

Acun Ilıcalı'nın bazı açıklamalarından rahatsız olan sarı-kırmızılı taraftarlar ünlü televizyoncunun fanatik Galatasaraylı ortağı Esat Yontuç'u hedef aldı.

Esat Yontuç'un takım uçağında yer almasından, oyuncular, teknik heyet ve yönetimli ile bu kadar içli dışlı olmasından rahatsız olduklarını dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar araya mesafe koyulmasını istedi.