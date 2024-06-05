İşte Beşiktaş'ın yeni hocası. Herkes Hollandalı sanıyor ama bakın aslen nereli çıktı? Muslera'ya attığı gol unutulmadı

Dünya ne kadar küçük aslında.

Maluku Adaları nire, Hollanda nire!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst birbirinden kilometrelerce uzak bu iki beldenin karışımı.

Annesi Maluku asıllı Endonezyalı Fransien.

Babası ise Hollandalı Victor.

Van Bronckhorst'un ebebeynlerinden aldığı özellikler var.

Annesinden idealist, babasından çalışkanlık ve disiplin.

Futboldaki başarılarının şifreleri de bunlar.

6 yaşında henüz çelimsiz bir çocukken merhaba dedi meşin yuvarlağa.

Yaşıtları yürümekte zorlanırken, o koşuyordu.

Rotterdam'daki yerel bir amatör genç takım olan Linker Maas Oever'de oynamaya başladı.

Hemen göze girdi.

Bir yıl sonra Feyenoord'un gençlik akademisine katıldı.

Hollanda futbolda altyapısıyla ünlüdür.

Yeteneği olan sivrilir.

Van Bronckhorst daha 15 yaşındayken sivrildi ve Feyenord ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bir yıl sonra Feyenoord ile Hollanda Gençlik Ligi'ni kazandı.

Orta sahada bir dinamo, savunmada bir cengaverdi ve artık başarı basamaklarını çıkma zamanıydı.

Sırasıyla Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona'da forma giydi.

Çok kez mevkisinde yılın en iyisi seçildi.

1996'da Hollanda milli takımına seçildi, 106 kez turuncu formayı giydi.

2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'a 30 metreden attığı gol muhteşemdi, Muslera'nın yapabileceği bir şey yoktu.

2010 yılında futbolu bıraktı ve teknik direktörlüğe merhaba dedi.

Önce Feyenoord'da yardımcı antrenör, sonra U21'in başına geçti ve ardından Feyenoord'un teknik direktörü oldu. Dört yıl Feyenoord'u çalıştıran Bronckhorst

2016/2017 sezonunda Hollanda Eredivisie şampiyonu olurken ikişer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası kazandı.

2020'de Çin ekiplerinden Guangzhou City'nin başına geçen Giovanni van Bronckhorst buradaki kısa döneminin ardından Kasım 2021'de Glasgow Rangers'ın başına geçen teknik adam 1 yıllık görev süresinde bir kere İskoçya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Van Bronckhorst idealist, disiplinli, iddialı ve liderlik özelliği olan bir kişilik.

Genç futbolara önem veriyor ve onları parlatmak için uğraşıyor.

Örneğin Semih'i kısa vadede bir sihirbazı yapabilir.

Tabii Semih hocasını dinler ve çalışırsa.

Takım oyunundan kopan yıldız futbolculara sıcak bakmıyor.

Adı ne olursa olsun, formanın hakkını vermeyeni hemen yedek bırakıyor.

Hollandalı'nın en büyük zaafı uyum sorunu.

Beşiktaş'a uyum sağlamazsa başarılı olma şansı yok.

Bunda da yönetime ve taraftara büyük görev düşüyor.

Giovanni van Bronckhorst, evli ve iki çocuk babası. Futbolun yanı sıra, hayırsever yanı var.

Çocuklar için eğitim ve spor fırsatları yaratma konusundaki çalışmalarıyla tanınmakta.

Ersun Yanal'ın aynı amaçla kurduğu vakıfla işbirliği yapabilir.