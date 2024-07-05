Acun Ilıcalı parasını verdi. Büyükekşi kabul etti

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’nin kamp programı belli oldu.

10 TEMMUZ'DA GELİYORLAR

İngiliz ekibi 10 Temmuz Çarşamba günü kendilerine özel olarak hazırlanan kaplan giydirmeli uçak ile İstanbul’a gelecek.

TFF KABUL ETTİ

“Summer Tour 2024” kapsamında 10 gün burada kalacak olan Hull City antrenmanlarını Türkiye Futbol Federasyonu’na ait olan Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

50 TARAFTAR EŞLİK EDECEK

Hull City’yi Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak İngiltere’den gelecek 50 taraftarı da yalnız bırakmayacak.