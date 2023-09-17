Acun Ilıcalı Survivor 2024'e katılacak 12'nci yarışmacıyı açıkladı: Heyecanla onun yarışlarını bekliyorum

Acun Ilıcalı merak edilen Survivor All Star yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Doğukan Manço'dan sonra açıklanan 12'nci isim belli oldu. Acun Ilıcalı açıklamasında "Heyecanla yarışlarını bekliyorum" dedi. İşte merak edilen Survivor yarışmacıları...

Acun Ilıcalı Survivor 2024'e katılacak 12'nci yarışmacıyı açıkladı: Heyecanla onun yarışlarını bekliyorum

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2024 Survivor kadrosu Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla şekilleniyor. Acun Ilıcalı son olarak Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu 11. isim olarak yarışmada yer alacağını açıklamıştı.

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Turabi, Nefise, Nagihan, Ogeday, Merve Aydın gibi iddialı isimler bu yıl Survivor All Star 2024 için yarışacak.

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2024 Survivor All Star yarışmacılarından birini daha Acun Ilıcalı açıkladı.

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"Heyecanla yarışlarını bekliyorum" diyerek açıklama yapan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da kadroda olduğunu duyurdu.

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