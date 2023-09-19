Acun Ilıcalı yeni ismi duyurdu. 48 yaşındaki iddialı yarışmacı Survivor'da

Survivor 2023'deki performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki Özgür Tetik, Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil oldu.

Acun Ilıcalı yeni ismi duyurdu. 48 yaşındaki iddialı yarışmacı Survivor'da

Survivor 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak, Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç'in ardından Özgür Tetik de kadroya dahil oldu.

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"PERFORMANSIYLA GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 48 yaşındaki Özgür Tetik'i açıklayarak "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansıyla nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum" dedi.

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