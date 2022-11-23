Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi

3 evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı oldu. En büyük kızı Banu Ilıcalı 2 yıl önce Begüm ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın torunu ile en küçük kızı Melisa arasında sadece 7 yaş var. Ilıcalı'nın dün paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken paylaşım

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı kızı Melisa ile torunu Begüm'ün bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı. Bu kare sosyal medyada epey konuşuldu.. Çocukların kıyafetinde ki ters simetri ise dikkat çekti.