23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 9 yaşında olan kızı Melisa ve 2 yaşındaki torunu Begüm'ün bir arada olduğu kareyi paylaştı. Bu kare sosyal medyada olay oldu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:36
Takip Et

Acun Ilıcalı tek kare paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi
+
Aa
-

3 evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı oldu. En büyük kızı Banu Ilıcalı 2 yıl önce Begüm ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın torunu ile en küçük kızı Melisa arasında sadece 7 yaş var. Ilıcalı'nın dün paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken paylaşım

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı kızı Melisa ile torunu Begüm'ün bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı. Bu kare sosyal medyada epey konuşuldu.. Çocukların kıyafetinde ki ters simetri ise dikkat çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
﻿Siirt SYDV geçici işci alacak
﻿Siirt SYDV geçici işci alacak
﻿Siirt SYDV geçici işci alacak
﻿Görmeniz arada bulanıklaşıyorsa aman dikkat
﻿Görmeniz arada bulanıklaşıyorsa aman dikkat
﻿Görmeniz arada bulanıklaşıyorsa aman dikkat
﻿Bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
﻿Bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
﻿Bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.