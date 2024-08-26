Acun Ilıcalı transfere onay verdi. Maça çıkmadı

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin golcüsü Oscar Estupinan transfer olacak.

YENİ ADRESİ MEKSİKA

Hull City Mail'in haberine göre; Oscar Estupinan, Meksika takımı FC Juarez'in kadrosuna katılacak.

İŞ İMZAYA KALDI

Estupinan'ın resmi sözleşme imzalak için Amerika'ya gideceği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcu, Championship'te 0-0 biten Milwall maçının kadrosunda yer almadı.

DENİZLİSPOR'DA OYNADI

Kolombiyalı golcü, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Denizlispor formasını terletmişti.

Denizlispor ile 33 maçta oynayan Estupinan, 14 gol atmayı başarmıştı.

Oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Hull City ile 3 maçta oynayan Estupinan, 2 maça ilk 11'de çıktı ve 1 kez ağları havalandırdı.

HULL CITY'DEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Hull City, İngiltere Championship'e istediği gibi başlayamadı.

Bristol City ve Plymouth ile 1-1, Milwall ile 0-0 berabere kalan Acun Ilıcalı'nın takımı, 3 hafta sonunda topladığı 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

Hull City, 31 Ağustos Cumartesi günü Leeds United ile karşı karşıya gelecek.