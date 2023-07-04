Acun Ilıcalı Türkiye’de neden kulüp satın almadığını açıkladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yapılacak hazırlık maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Türkiye'den kulüp alacağı hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Acun Ilıcalı Türkiye’de neden kulüp satın almadığını açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de sürdürecek, Galatasaray ile Hatayspor'la da maç yapacak İngiltere Championship ekibi Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den kulüp alacağı hakkında çıkan haberlere karşılık veren Ilıcalı "Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Futbolun NBA'indeyim. Ulaşmak istediğim yer, dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmek. Onun kapısındayım. Türkiye'de alabileceğim takım, konsantrasyonumu bozar. İleride başka bir şey olur, bilemem" dedi.

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