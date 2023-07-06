Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşında. Dedesinin kopyası

Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm 3 yaşına bastı. Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da doğum günü partisine katıldı ve minik Begüm ile eğlenceli anlar yaşadı.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşında. Dedesinin kopyası

Özel hayatıyla sürekli gündeme gelen ünlü isimlerden Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2020 yılında anne olmuştu.

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Banu Ilıcalı, 3 yaşına giren kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi. Annesi Banu Ilıcalı ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı.

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DEDESİNİN SEVGİLİSİ DE PARTİYE GELDİ

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da doğum günü partisine katıldı ve minik Begüm ile eğlenceli anlar yaşadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ü görenler "Aynı dedesi" yorumu yaptı.

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