Acun Ilıcalı 'vız gelir' diyerek açıkladı. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi

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Acun Ilıcalı 'vız gelir' diyerek açıkladı. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetiminde bulunan Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a flaş açıklamalar geldi. Ilıcalı, ''Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor." dedi.

Fenerbahçe'de Başkan seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Avun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

''ÇAMUR AT KAMPANYASINA HOŞ GELDİNİZ''
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a "Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz." dedi.

''BEN ORMANDA BÜYÜMÜŞÜM''
Kendisine yapılan ithamlardan dolayı sarsılmayacağını aktaran Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor." ifadelerini kullandı.

''BİRAZ DELİYİZ!''
Ali Koç'un seçimi kazanması sonrası FB TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe bu kitlesiyle çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar. Biz başka bir takımız. Biraz deliyiz. Farklıyız. Küçüklüğümden beri sarı lacivertli renklere olan sevgimiz çok farklı. Damarlarımıza işledi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Bir başka açıklamasında ise "Yorucu bir süreç oldu. Projelerimizi anlatmak çok hakkımızdaki iftiraları cevapladık. Çok üzgünüm. Camiadaki bölünmüşlük inşallah gerçek anlamda son bulur. Bu tip kucaklaşmalar inşallah sürece yayılır ve biz de mutlu oluruz. Fenerbahçe'nin tek yumruk olmasını diliyorum. İnşallah bizim yaşadıklarımızı başka adaylar yaşamaz. Çok istekliyiz çok arzuluyuz. Seyircimiz bizi destekliyor, kongre üyelerimiz de bizleri seçti. Sorumluluk bizde. Gece gündüz çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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