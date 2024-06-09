Ali Koç'a 'Zengin yalı çocuğu' dedi Fenerbahçe ayağa kalktı. Dursun Özbek'e çok sert cevap

Fenerbahçe'de seçim öncesi tarihi bir buluşma gerçekleşmişti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Habertürk ekranlarında yıllar sonra bir araya gelmişti.

İkilinin tartışması sırasında konu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e geldi. Aziz Yıldırım, "Sinek ikili" açıklamasını hatırlatırken, "Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali" dedi. Ali Koç da "Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz" yorumunu yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün yaptığı açıklamada Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a cevap verdi. Ali Koç için "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin..." ifadesini kullandı.

Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'a da "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!" sözlerini sarf etti.

Bu ifadeler Fenerbahçe Divan Kurulu eski başkanı, gazeteci Uğur Dündar'ı kızdırdı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Uğur Dündar, çok sert sözler sarf etti:

"Bugüne kadar hiçbir kulübün başkanını, yöneticisini ve sporcusunu üzecek tek bir mesaj paylaşmadım.

Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek, Başkanımız Ali Koç için "zengin yalı çocuğu çok dikkat etsin" gibi yakışıksız laflar etmiş.

Dursun Bey bu sözleriyle vergilendirilmiş kazancın kutsallığından bihaber olduğunu gösterdiği gibi, yalılarda yaşayan zengin Galatasaraylıları da rencide ettiğini düşünememiş!..

Herkes başkan seçilebilir ama bu, gerçekten "başkan" olunduğu anlamına gelmez!..

Merhum "efsane" başkan Özhan Canaydın'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."