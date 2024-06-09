Vay be Zehra Güneş. Görüntüleri viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Vay be Zehra Güneş. Görüntüleri viral oldu

A Milli Takım'ın yıldızlarından Zehra Güneş antrenmandan bir video paylaştı, ortalık yıkıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a giderken, Zehra Güneş Türkiye'de kaldı.

Dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle 2 hafta tedavi görmesi gereken Zehra Güneş, bireysel antrenman programıyla formunu korumaya çalışıyor.

Zehra Güneş sosyal medya hesabından bir antrenman videosu paylaştı.

Kollarıyla açma germe hareketi yaptığı sırada çalıştığı direnç bantlarını koparan Zehra Güneş bu duruma "Çok güçlüyüm" yorumunu yaptı.

Zehra Güneş'in bu videosu kısa sürede viral olurken, binlerce beğeni aldı.

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