Acun Ilıcalı'yı yıkan transfer

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'yı yıkan transfer

Acun Ilıcalı'nın gözdesi Hull City forması giyen Jaden Philogene'nin eski takımı Aston Villa'ya transfer olacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City'nin yıldız oyuncusu Jaden Philogene'in, eski kulübü Aston Villa'ya geri döneceği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Philogene'in Aston Villa'ya transferi önümüzdeki hafta başında resmileşecek.

Villa'nın Hull City'ye 13 milyon sterlin ve gelecekteki satıştan %30 pay vereceği bildirildi.

Philogene ile 5 yıllık bir anlaşma sağlandığı ve sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN GÖZDESİYDİ
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Philogene ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" ifadelerini kullanmıştı.

Kullanıcılar, bu transfer sonrası Acun Ilıcalı'nın üzüleceğini ifade etti.

HULL CITY KARNESİ
Hull City formasıyla 32 maçta forma giyen Philogene, 12 gol atarken 6 asistlik skor katkısı verdi.

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