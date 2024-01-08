Ada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İHA
Ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bazı seferlerin fırtına sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi’nde fırtına alarmı verilmesi sonrası, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri için iptal kararı alındı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., seferlerin, fırtına sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “09.01.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz edilmiştir. 09.01.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ekran-alintisi.jpgaw115295-03.jpgaw115295-02.jpg

Son Haberler
Trump, Macron'un taklidini yaptı Dünya
Trump, Macron'un taklidini yaptı
Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu Dünya
Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu
Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam Ekonomi
Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Son dakika... Beşiktaş Fernando Santos'un İstanbul'da olacağı saati açıkladı. İmza töreninin ne zaman yapılacağı da belli oldu Spor
Son dakika... Beşiktaş Fernando Santos'un İstanbul'da olacağı saati açıkladı. İmza töreninin ne zaman yapılacağı da belli oldu
Kimler Kayropraktik’e gider Sağlık
Kimler Kayropraktik’e gider
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu Gündem
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu
Vinç şarampole yuvarlandı Gündem
Vinç şarampole yuvarlandı