Ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi’nde fırtına alarmı verilmesi sonrası, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri için iptal kararı alındı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., seferlerin, fırtına sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “09.01.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz edilmiştir. 09.01.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.