Adabank Ahlatçı gruba satıldı. Bir dönem 75 milyon teklif almıştı

Satışı yılan hikayesine dönen Adabank 14'ncü ihalede satıldı ve işlemler tamamlandı. Satın alım işleminin tamamlandığın KAP'a bildirildi. Bir dönem 75 milyon dolar teklif alan 14'ncü ihalete bakın ne kadara satıldı.

Adabank Ahlatçı gruba satıldı. Bir dönem 75 milyon teklif almıştı

TMSF'nin el koyduğu Uzanların bankası Adabank'ın satış işlemi tamamlandı. Adabank'ın paylarını satın alan Ahlatçı Grup satın alma işleminin tamamlandığını KAP'a bildirdi. Adabank tam 14'ncü ihalede satılabildi. İlk ihalelerde 75 milyon dolarlık tekliflerin geldiği Adabank'ın satış işlemi 215 milyon TL'ye gerçekleştirildi. Diğer bir deyimle banka sadece 7,9 milyon dolara satılmış oldu.

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'ne devir işlemi tamamlandı.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.
Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi; Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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