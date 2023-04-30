Adaçayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Ada çayının yararlarını bilmeyen yoktur. Ancak az bilinen yararlarını da bilmeyen çoktur. İşte o az bilinen yararları:

Terlemeye iyi gelir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Gaz söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcıdır.

İshal kesicidir.

Sinir yorgunluğu, depresyon ve el titremeleri için faydalıdır.

Hafızayı güçlendirir. Unutkanlığa karşı faydalıdır. Alzheimer sebebiyle azalan bir beyin kimyasalına koruyucu etkide bulunduğu belirlenmiştir.

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarında, Adaçayı içmeleri faydalıdır.

Östrojen içerir. Menopoz dönemindeki kadınların şikayetlerini azaltır.

Aç karnına içilen adaçayının kan şekerini düşürücü etkisi gözlenmiştir.

Vücuttaki toksinleri atar, safrayı söker.

Böbrek ve mesane taşlarını düşürülmesinde yardımcı olur.

Diş dostudur. Dişleri güçlendirici ve beyazlatıcı özelliktedir. Kuru adaçayı yaprağı toz haline getirilerek dişlerin üzerine bastırılmak suretiyle sürülür.

Yaralar, iltihaplı yaralar ve çıbanlar (apseler) kaynatılmış Adaçayının suyu ile pansuman edilir. Yapraklarından elde edilen Adaçayı tozu da kullanılabilir.

Böcek sokmalarında faydalıdır. O kısma, ufalanmış Adaçayı yaprağı uygulanır. Yaprakları ezilip merhem haline getirilerek sivrisinek, arı vs. sokmalarında sürülürse acıyı dindirir, kaşıntıyı önler.

Saç problemlerinde oldukça faydalıdır. Dökülme, yağlanma, kepek sorununu giderir.

Vücudu güçlendiricidir. Hastalık sonrası güçsüzlük durumlarında yararlıdır.

Boğaz hastalıkları (faranjit, larenjit )ve bademcik iltihabına karşı oldukça yararlıdır. Boğaz rahatsızlığı, bademcik iltihabı, diş iltihapları durumlarında gargara olarak kullanılır. Günde 2-3 defa bitki çayıyla gargara yapılır.

Öksürüğe iyi gelir.