Adada bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı

Antalya Sıçan Adası’ndaki kayalıkların denizle buluştuğu noktada bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı.

Adada bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Antalya-Kemer karayolu açıklarındaki Sıçan Adası'nda bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

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İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30’lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.

Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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Morgdaki kimlik tespiti sonrası cesedin 37 yaşındaki Hatice Gercik’e ait olduğu ortaya çıktı.

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